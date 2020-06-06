Zaharova: ABD'deki protestolar nedeniyle ülkelerine dönmek isteyen Rusların sayısı giderek artıyor

Rusya Federal Meclisi'nin resmi yayın organı Parlamentskaya Gazeta'ya demeç veren Zaharova, mayıs sonunda Floyd'un öldürülmesi sonrası patlak veren protesto gösterilerinin ABD'de yaşayan Ruslar üzerindeki etkisini anlattı.

Zaharova, "ABD'den gelen uçaklara olan talebin nasıl arttığını tahmin bile edemezsiniz. Kısa süre önce Miami'deki yurttaşlarımızla konuştum, söyledikleri tek şey 'Bize uçak ayarlayın' oldu. ABD'den ayrılmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Onları anlayabiliyoruz" dedi.

Daha iki hafta önce Rusların dönme talebinde bulunduğu ülkeler arasında ABD'nin üst sıralarda bulunmadığını anlatan Zaharova, "Evet, ABD'de durum zor ve trajik bir salgın durumu var ancak geri kalan her şey normal. Mağazalar açık, gıda ve ilaç sorunu yok, birçok kişinin orada akrabaları ve dostları var. Ama birden protestolar ve yağma olayları başladı ve hemen dönüş talepleri geldi" ifadelerini kullandı.

George Floyd'un gözaltında öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.