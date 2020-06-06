Rusya'da koronavirüse karşı etkili bir ilaç daha Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edildi

Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün tedavisinde kullanılacak bir ilacın daha tescil edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Levilimab' (ticari adı 'İlsira') adlı ilaca klinik testlerin ardından tescil belgesi verildi.

Bakanlık, ilacın 'sitokin fırtınası' görülen ağır koronavirüs hastalarında etkili olduğunu ifade etti.

Rus biyoteknoloji şirketi Biocad tarafından geliştirilen ilaç, başlangıçta romatoid artrit tedavisinde kullanılmak üzere kullanılıyordu.

Geçen hafta Rusya Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı devlet ilaç kayıt kütüğünde yer alan açıklamada, koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç olan Avifavir'in Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığı ifade edilmişti.

‘Avifavir’ adı altında üretilecek olan ilaç, son verilere göre Rusya ve diğer ülkelerde test edilen diğer ilaçlara kıyasla en iyi sonuçları göstermişti.