Putin'den hükümete Ulusal Genetik Veri Tabanı kurma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Ulusal Genetik Veri Tabanı' olarak adlandırılacak olan genetik veri depolama ve işleme sistemi geliştirilmesini öngören bir talimatname imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da genetik araştırmaların yoğunlaştırılması için bir talimatname yayınladı.

Talimatnamede, "Arama programlarını ve yazılım araçlarını takviye edecek veri depolama ve transfer formatlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, 'Ulusal Genetik Veri Tabanı' adlı genetik veri depolama ve işleme sisteminin geliştirilmesi ve hizmete alınması sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

Hükümet, bu talimatı Rusya Kurçatov Nükleer Fizik Araştırma Enstitüsü'nün katılımıyla getirecek ve bu çalışmalar için 2021 yılından başlamak üzere her yıl bütçeden kaynak aktarılacak.

Putin'in talimatına göre hükümet, genetik teknolojiler alanında küresel seviyede araştırmalar yapılmasına imkan sunacak laboratuvar ekipmanları ve bilimsel ekipmanlar üretilmesini sağlayacak.

Ayrıca hükümet, okullar ve özel eğitim kuruluşları için genetik alanında ders ve disiplinler geliştirecek, pedagogların bu alandaki nitelik seviyesinin yükseltilmesini organize edecek.