Rusya’nın ABD’deki kargaşayı desteklediği suçlamalarına Rus Büyükelçiden yanıt

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’deki gösteriler sırasında Rusya’nın provokatörleri desteklediği şeklindeki suçlamaların herhangi bir dayanağı olmadığını ifade etti.

Antonov, “Şimdi sahnenin arkasında durmakla, durumu istikrarsızlaştıran provokatörlere neredeyse yardım etmekle suçlanıyoruz. Tüm bunlar zırva ve saçmalık” ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, Moskova’nın Amerikan tarafıyla pragmatik işbirliği yapmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Daha önce ABD’nin eski Başkanı Barack Obama’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, ABD’de düzenlenen gösteriler ile ilgili CNN’de Wolf Blitzer’e yaptığı açıklamada, “Olanların doğrudan Rusya’nın taktiklerinin bir parçası olduğuna bahse girerim” açıklamasında bulunmuş, fakat sözlerini herhangi bir kanıtla desteklememişti.

George Floyd'un öldürülmesi

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde dolandırıcılık şüphesiyle polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramıştı.

Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.