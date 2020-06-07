ABD’nin dökülen yakıt konusunda yardım önerisine Rusya’dan teşekkür

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın ABD’nin Norilsk’te dökülen yakıtın yol açtığı sonuçların ortadan kaldırılması konusunda yardım önerisinden dolayı minnettar olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun iki ülke arasındaki ihtilafa rağmen Rusya’ya dökülen yakıt konusunda yardım önerisinde bulunmasını değerlendiren Zaharova, Rusya’nın bundan dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

Washington’un bu girişimini ‘ikinci iyi niyet jesti’ olarak tanımlayan Zaharova, iki ülkenin daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında birbirilerine solunum cihazları göndermiş olduklarını hatırlattı.

Rus diplomat, “Demek ki iyilik adına çalışılabiliyor, böyle bir işbirliği yapılabiliyor” diye konuştu.

Zaharova aynı zamanda Rus yetkililerin dökülen yakıtla ilgili sorunun çözümü ile ilgili sürelerin belirenmiş olduğunu sözlerine ekledi.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Norilsk'teki kazadan üzgün olduğunu dile getirerek, Amerikan tarafının Moskova ve Washington arasındaki ihtilaflara rağmen teknik ekspertiz sağlamaya ve kazanın sonuçlarının ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.