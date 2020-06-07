Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 467 bin 673'e yükseldi

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 984 kişide daha yeni tip koronavirüs enfeksiyonu tespit edildiği, toplam vaka sayısının 467 bin 673'e yükseldiği bildirildi. Enfeksiyon kaynaklı ölenlerin sayısı 134, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 343 olarak duyuruldu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya'nın 84 bölgesinde son 24 saat içinde 8 bin 984 yeni vaka kaydedildi, yeni vakaların yüzde 38.5'inde hastalığın semptomlarının görülmediği belirtildi.

Böylelikle Rusya'nın 85 bölgesinde teyitli Kovid-19 vakaların sayısı yüzde 2 artarak 467 bin 673’e yükselmiş oldu.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 olarak kaydedildi, sağının başlangıcından bu yana toplam 5 bin 859 kişi pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Son bir günde iyileşerek taburcu olan kişilerin sayısı ise 5 bin 343 olarak açıklandı. Böylece şu ana kadar Rusya’da hastalığı yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 226 bin 731'e ulaşmış oldu.