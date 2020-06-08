Rus Dışişleri: ABD’deki protestolar, Washington’un uyguladığı çifte standartların açık göstergesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD idaresinin onlarca yıl boyunca diğer ülkelere protestolara karşı nasıl davranması gerektiğini dikte ederek bu ülkelerde iç çatışmalar körüklediğini hatırlattı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösterileri değerlendirdi.

ABD idaresinin her fırsatta diğer ülkelere, protestolara karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ders verdiğini hatırlatan Bakanlık, Washington’un ‘insan hakları’ gerekçesiyle diğer ülkelerde iç çatışmalar körüklediğini kaydederek, ‘renkli devrimleri’, ‘Arap baharını’ ve Ukrayna’daki darbeyi örnek gösterdi.

Açıklamada, “ABD’nin yönergelerine göre devrimler gerçekleşti, meşru hükümetler devrildi. Şimdi, ABD’nin içindeki durum bağlamında, bu talepler ne kadar saçma görünüyor. Ulusal Muhafızlar, özel ekipman ve göz yaşartıcı gaz kullanarak güç yoluyla gösterileri bastırma çabasını gösteriyor. Zırhlı araçlar devreye giriyor. Ölüler ve yaralılar var, 10 binden fazla kişi gözaltına alındı. ABD Başkanı, protestoların sardığı kentlere federal ordu gönderme yetkisini kullanmakla tehdit etti” ifadesine yer verildi.

Bunun bir ilk olmadığının altını çizen Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce 1992’de Los Angeles’teki protestonun da benzer şekilde bastırıldığını hatırlattı.

Ayrıca, diğer ülkelerin yönetimlerini protestolar sırasında başvurduğu eylemlerden dolayı eleştiren Amerikalı yetkililerin ifadelerine yer verilen açıklamada, “Belki Washington’un böyle bir durumda yapabileceği en iyi şey, insan haklarına uyulması yönündeki kendi tavsiyelerini hatırlamak ve nihayet onları kendi ülkelerinde uygulamaya koyarak protestocularla barışçıl medeni diyaloga girmektir” dendi.