Putin, Zaharova’yı ‘Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi’ olarak atadı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’yı ‘Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi’ olarak atadı.

Putin’in 8 Haziran tarihli talimatına göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ‘Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi’ olarak atandı.

Zaharova 2015 yılından beri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yapıyor.

Putin mayıs ayında da Zaharova’yı Rusya’nın dış politikasının sürdürülmesine sunduğu katkılardan dolayı 'Onur Nişanı'na layık görmüştü.