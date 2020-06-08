Putin, Sisi'yle görüşmesi sırasında Kahire'nin Libya'da ateşkes inisiyatifine destek verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Sisi, görüşme sırasında Libya'daki son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı.

Sisi, 6 Haziran'da Libya'da ateşkes inisiyatifini açıklamadan önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Putin'e bilgi verdi.

Putin, Mısır'ın diplomatik çabalarına olumlu baktıklarını belirtirken taraflar, silahlı faaliyetlerin en kısa süre sonlandırılması ve Libyalı taraflar arasında BM himayesinde müzakerelerin başlatılması amacıyla koordinasyonu devam ettireceklerini ifade etti.

Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, daha önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Libya'da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurmuştu.

Mısır liderinin açıklamasına göre yeni girişim, Libya'daki üç bölgenin Başkanlık Konseyi'nde eşit olarak temsil edilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddeler içeriyor.

Girişim ayrıca ateşkesin 8 Haziran saat 06.00'dan itibaren başlatılmasını öngörüyor ve uluslararası çabalara saygı, yabancı paralı askerleri tahliye etme ve ülkedeki grupları silahsızlandırma çağrısı içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimini desteklediğini söylemişti.