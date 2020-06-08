Peskov: Anketler, Rusya halkının anayasa düzenlemelerine mutlak destek verdiğini gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kamuoyu yoklamalarına göre Rusya halkının 1 Temmuz'da yapılacak anayasa oylamasında düzenlemelere mutlak bir destek vereceğinin görüldüğünü belirtti.

Basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Şu anki durum, Rusya halkının anayasayla ilgili düzenleme paketine mutlak bir destek verdiğini gösteriyor. Sosyal araştırmalar da bunu ortaya koyuyor" dedi.

Peskov, "Ülkemizde halkın en fazla destek verdiği büyük siyasi güçler, düzenlemeleri destekliyor. Biz her şeyden önce, düzenlemelerin büyük bölümünün bilhassa vatandaşlar ve toplumun farklı katmanlarındaki temsilciler tarafından önerilmesini esas alıyoruz. Dolayısıyla düzenlemeler ondan tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için vatandaşların oy kullanmasının ve düzenlemeleri desteklemesinin son derece önemli olduğunu ekledi.

Putin, 22 Nisan'da yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının 1 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.