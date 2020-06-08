Putin, koronavirüs nedeniyle ailelerin ve işletmelerin desteklenmesini öngören kanunu imzaladı

Rusya'da hükümet, koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen vatandaşların ve işletmelerin desteklenmesi için yeni önlemler almaya devam ediyor.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı pravo.gov.ru'da yer alan belgeye göre Putin'in imzaladığı kanunda öne çıkan yeni önlemler şu şekilde:

İşsiz vatandaşlara 1.5 yaşına kadar olan çocukları için verilen asgari destek tutarı 3 bin rubleden 6.752 rubleye çıkarılacak.

çıkarılacak. İşsiz ebeveynlere, işsizlik ödeneğinin yanı sıra reşit olmayan her bir çocuğu için 3 bin ruble tutarında destek sunulacak.

tutarında destek sunulacak. Doğum izni döneminde işsiz kalan kişilere ödenen asgari destek tutarı 6 binden 13.5 bin rubleye çıkarılacak.

rubleye çıkarılacak. 3 yaşından 16 yaşına kadar her çocuk için yapılan 10 bin ruble tutarındaki tek seferlik ödemeler , mahkeme kararına dayanan icra takiplerinden muaf tutulacak.

, mahkeme kararına dayanan icra takiplerinden muaf tutulacak. Pandemiden etkilenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ), herhangi bir cezai yaptırıma tabi olmadan kira sözleşmelerini erken feshedebilecek.

herhangi bir cezai yaptırıma tabi olmadan Alkol lisansına sahip yiyecek-içecek ve otel işletmeleri de dahil olmak üzere vergiye tabi ürünler satan KOBİ'lere devlet bütçesinden mali destek sağlanmasına izin verilecek.

sahip yiyecek-içecek ve otel işletmeleri de dahil olmak üzere vergiye tabi ürünler satan KOBİ'lere devlet bütçesinden sağlanmasına izin verilecek. STK'lara, resmi devlet ve yerel yönetim kurumlarına koronavirüsle mücadele için ücretsiz olarak yapılan mülk devir işlemleri, KDV'den muaf tutulacak.

Bu arada hükümete çeşitli talimatlar veren Putin, işsizlik ödenekleri ödenecek dönemin 3 ay daha uzatılmasını ve işsizlere 1 Ekim tarihine kadar ödeme yapılmasını emretti.

Hükümet, 1 Temmuz'a kadar Rusya'nın bölgelerindeki iş gücü pazarlarının durumu hakkında Putin'e bir rapor sunacak.