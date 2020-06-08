Mişustin: Rusya'da koronavirüs durumu istikrara kavuşuyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili durumun istikrara kavuştuğunu bildirdi.

Rusya hükümetinin koronavirüsle mücadele koordinasyon kurulu toplantısında konuşan Mişustin, ülke genelinde Kovid-19 salgını ile ilgili durumun istikrara kavuştuğunu, günlük eklenen yeni vaka oranının altı gün peş peşe yüzde 2’yi aşmadığını belirtti.

‘Hastaneler aşamalı olarak olağan çalışma düzenine dönüyor’

Mişustin’in aktardıklarına göre Rusya’nın farklı bölgelerinde durum farklılık gösteriyor, Moskova’da ise yeni vakalarda artış, yüzde 1 ile Rusya’nın ortalamasının altında kalıyor.

Hastaneye yatırılan vakaların sayısında da düşüş görüldüğüne dikkat çeken Mişustin, hastanelerdeki yatak rezervinin aynı düzeyde kaldığını ve hastanelerin aşamalı olarak olağan çalışma düzenine döndüğünü ifade etti.

‘Tescil edilen 40 farklı test sisteminin yarısından fazlası yerli yapım’

Yapılan testlerin sayısının giderek arttığını, şu ana kadar toplamda yaklaşık 12.5 milyon test yapıldığını söyleyen Mişustin, bununla birlikte Rusya’da şu ana kadar 40 farklı test sisteminin tescil edildiğini, bunların yarısından fazlasının yerli yapım olduğunu vurguladı.

‘Beklenmedik herhangi bir durum karşısında hazır olmalıyız’

Rus Başbakan, “Elbette ki her bir alandaki gelişmelerin ne göstereceğini izlemeye devam edeceğiz. İnsanlar için hala risk durumları söz konusu. Dolayısıyla beklenmedik herhangi bir durumda tepki vermek için tamamen hazır olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Mişustin daha önce Rusların akrabalarına bakmak, tedavi görmek, çalışmak ve eğitim almak için ülke dışına çıkabilmelerine izin verildiğini, ayrıca yabancıların da Rusya’ya girişine kısmen izin verildiğini açıklamıştı.