Roscosmos Başkanı Rogozin: Yıllardır astronotlarını uzaya taşıdık, teşekkür etmek yerine alay ediyorlar

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Dmitriy Rogozin, Forbes için kaleme aldığı yazıda şunları ifade etti:

“Partnerlerimiz nihayetinde başarılı deneme gerçekleştirdikten sonra bize yönelik espri ve alaydan başka hiçbir şey duymadık, oysa doğrusu olan Soyuz’umuza, Sovyet tasarımcılarına ve son yıllarda bu dünyanın en güvenilir insanlı uzay aracını modernize etmeye devam eden Rus mühendislere teşekkür etmeleriydi. Amerikalılar tarafından tek bir cümlesi veya meslektaşlardan tek bir asil yorum duymadık.”

Rusya’nın, ABD’li astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaştırmadaki yardımının paha biçilmez olduğunu kaydeden Rogozin, ABD’nin 2011’den başlayarak 9 yıl boyunca sadece Soyuz uzay araçlarıyla UUİ’ye astronot gönderebildiğini hatırlatarak, “Nasıl ki Leonardo da Vinci, Michelangelo, Titian’ın tabloları eşsiz ve dünya mirası olduğu için paha biçilemez, Roscosmos’un astronotların uzay istasyonuna ulaştırmak için Amerikalılara sunduğu fırsat da paha biçilemez” diye yazdı.

SpaceX’in başarılarının Rusya’nın uzaydaki başarılarını küçümsemediğini kaydeden Roscosmos Başkanı, “Elon Musk, bizim değil, Boeing’li yurttaşlarının moralini bozdu, çünkü uzaya astronot gönderme konusunda onları geride bıraktı. Bu, bizim değil, onların savaşı” diye ekledi.

Yıldan yıla modernize edilen Rus uzay sanayisinin daha uzun süre dünyanın en iyi roketlerini üretmeye devam edeceğini belirten Rogozin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Soyuz, uzay alanının Kalaşnikov’u gibi. Dünyada çok sayıda yeni tüfek türleri çıksa da Kalaşnikov’a olan talep azalmıyor, çünkü bu yeni silahlar ne kadar göz alıcı olursa olsun Kalaşnikov kadar güvenilir değil”.

Rogozin ayrıca yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ve hedeflerinin, uzay sektöründeki durumu radikal bir şekilde değiştirmek olduğunu da sözlerine ekledi.