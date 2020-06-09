Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Uluslararası uçuşlar için tarih vermek için henüz erken

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, dış hatlardaki uçuşların yeniden ne zaman başlayacağı konusunda bir şeyler söylemek için henüz erken olduğunu, bu konuya ülke içinde yolcuların güvenliği sağlandıktan sonra dönülebileceğini belirtti.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu anda diğer üzerinde çalıştıklarını kaydederek öncelikle iç hatlardaki uçuşların ve yurt içi turist akışının tüm epidemiyolojik önlemlere uygun şekilde aşamalı olarak eski duruma getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, “Yerel havayolu şirketlerinin yeniden yurt dışı uçuşlarına başlayacağı tarihi açıklamak için henüz erken. Elbette gelecekte Rusya’dan diğer ülkelere uçuşlar yeniden başlatılacak. Ancak önce diğer sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Ulaşım ve turizm sektörlerinin, Rus vatandaşları ülke içindeki tatil yerlerine güvenli bir şekilde ulaştırma konusunda yaptıkları ön çalışmaların sonuçları netleştikten sonra uluslararası uçuşların yeniden başlayacağı tarih değerlendirilebilir” dendi.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yurt dışı uçuşlarının yeniden başlayacağı tarihin henüz netleşmediğini, ama bu konunun gündemlerinde olduğunu söylemişti.