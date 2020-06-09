Bogdanov: Libya'daki askeri teçhizatla ilgili çok sayıda yanlış veri veya bilinçli çarpıtma var

Libya'da uzun süredir görev yapan askeri teçhizatın kısa süre önce Rusya tarafından sevk edildiğinin iddia edildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunun hatalı verilerden ya da bilinçli çarpıtmalardan kaynaklandığını vurguladı.

Mısır gazetesi Al-Ahram'a demeç veren Bogdanov, "Askeri teçhizatla ilgili çok sayıda hatalı veri veya bilinçli çarpıtma var. Özellikle de, uzun süredir Libya'da görev yapan askeri teçhizatın kısa süre önce Rusya tarafından sevk edildiği öne sürülüyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere bir dizi yabancı kaynak tarafından ortaya atılan, Wagner grubu üyelerinin Libya'da bulunduğuna ve Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu saflarında silahlı faaliyetlere katıldığına dair bilgilerin büyük oranda hileli verilere dayandığını söyledi.

Bogdanov ayrıca, Rusya'nın Libya politikasını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu kaydetti ve "Bu tür iddialar, Hafter muhaliflerini desteklemekle doğrudan ilgilenen şüpheli bilgi kaynaklarına dayanıyor. Bir dizi 'bulgunun' gerçekliğini kanıtlamak imkansız. Özellikle bahsi geçen Rus vatandaşlarıyla ilgili birçok bilgi uydurma. Libya'da savaştığı öne sürülen kişiler, aslında Rusya dışına çıkmadı. Bu listelerin Ukraynalı 'Mirotvorets' veritabanından kopyalanması dikkat çekici" ifadelerini kullandı.