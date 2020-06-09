Kremlin: Putin’in bugünkü programında Erdoğan ile görüşme bulunmuyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in Türk mevkidaşı Erdoğan ile bugün bir görüşmesinin olmayacağını söyledi. Açıklama, Erdoğan’ın Putin ile Libya hakkında bir görüşmesinin olacağını belirtmesini izledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gün içinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorusu üstüne, “Hayır, bugün için henüz bu yönde bir plan bulunmuyor” dedi.

Peskov ardından şöyle devam etti:

“Türkiye lideri ile bugün için planlanmış bir görüşme yok, ancak biliyorsunuz ki onların (Putin ile Erdoğan) çok yakın bir iletişimi var ve bu tür görüşmeler gerekmesi halinde oldukça çabuk bir şekilde koordine edilebilir.”

Kremlin Sözcüsü, “Erdoğan, Libya konusunda Putin ile görüşmesinin gerekebileceğini söyledi, doğru. Üstünde anlaşılınca bu görüşme gerçekleşecektir” diye ekledi.

Erdoğan, dün akşam TRT’deki bir ortak yayında Libya’daki gelişmeler konusunda Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeleri olacağını söylemişti. Türkiye Cumhurbaşkanı, bu görüşmelerin zamanını ise belirtmemişti.