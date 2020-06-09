Putin ve Merkel Libya'da tırmanan gerilimden endişeli

Kremlin'in açıklamasına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Libya'daki son gelişmeleri istişare eden taraflar, askeri faaliyetlerin artmasından endişe duyduklarını dile getirdi. Putin ve Merkel, en kısa sürede ateşkesin sağlanmasının ve Libyalı taraflar arasında BM himayesinde müzakerelerin başlatılmasının alternatifi olmadığını vurguladı.

Putin, Libya konulu Berlin Konferansı'nda alınan kararların geliştirilmesi için Mısır tarafından ortaya koyulan barışçıl yönelik arabuluculuk çabalarını olumlu bulduklarını ifade etti.

Suriye'deki duruma ilişkin temel hususları konuştular

Putin ve Merkel ayrıca, Suriye halkının insani ihtiyaçlarının sağlanmasıyla ilgili olanlar da dahil Suriye'deki duruma ilişkin temel hususları istişare etti.

Ukrayna krizinin çözümünde ilerleme olmamasından rahatsızlık duyuyorlar

İkilinin gündeminde Ukrayna krizi de vardı. 2015 tarihli Minsk Anlaşmalarının yanı sıra geçen sene Paris'te yapılan Normandiya Dörtlüsü zirvesinde alınan kararların uygulanmasında ilerleme kaydedilmemesinden duydukları rahatsızlığı dile getiren taraflar, Ukrayna Temas Grubu'nda ve Normandiya formatında müzakere sürecinin aktif hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Putin, Minsk Anlaşmaları kapsamındaki önlemlerin tutarlı şekilde uygulanmasını öngören adımların mutabakatı için Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk'la doğrudan diyalog kurmasının gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Koronavirüsle mücadelede yakın işbirliği sürecek

Yeni tip koronavirüsle mücadeleye ilişkin güncel meseleleri de istişare eden Putin ve Merkel, sağlık bakanlıkları ve diğer ilgili kurumlar düzeyinde yakın işbirliğini sürdürme niyetinde olduklarını belirtti.