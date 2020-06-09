Rus Dışişleri: ABD’ye diyalogu sürdürmenin önemini anlatmaya çalışacağız

Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin organize ettiği ve Rusya-ABD ilişkilerinin ele alındığı online toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD politikasında ve medyasında Rus karşıtı konsensüsün olduğu açık. Bizim bakış açımızdan neden Rusya ile işbirliği yapmanın ve kalkınma ya da en azından olumlu bir gündem üzerinde çalışmanın ABD ve çıkarları için en iyi seçenek olduğunu anlatmak için her türlü fırsatı kullanacağız. Ama bu muhtemelen birçok nedenden dolayı yakın zamanda gerçekleşmeyecek” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerde güven kaybı yaşandığını dile getiren Ryabkov, “Washington’da kararlar alan insanların büyük kısmının günümüz Rusya’yı sorun kaynağı ve uluslararası ilişkilerde zehir saçan oyuncu olarak görmesi üzücü. Halihazırda ilişkilerimizde pozitif bir gündem yok. Bu yüzden birkaç iniş çıkış turundan sonra karşılıklı hayal kırıklığına uğradığımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ryabkov ayrıca ABD için yaptırımların, dış politikada ana yöntem haline geldiğini de belirtti.

ABD’de ile yeni stratejik istikrar ve silah kontrolü anlaşmalarının sağlanması olasılığına da değinen Ryabkov, “Gelecekteki olası anlaşmalar konusunda ABD’den hiçbir somut teklif almadık. ABD ile yapılacak veya başka bir formatta olacak her türlü potansiyel yeni anlaşma veya mutabakatın Rusya’nın ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. ABD ha bire uluslararası anlaşma ve mutabakatları ihlal ediyor. Bu yüzden ABD ile anlaşma olacaksa kapsamlı doğrulama mekanizmalarına ihtiyacımız var” dedi.

ABD, yeni anlaşma istiyorsa “karşılığında çok cazip bir şey” teklif etmesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu gerçek bir anlaşma, gerçek bir teklif olmalı. Böyle bir anlaşma keslinlikle Rusya’nın ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmeli. Bu şartlardan herhangi birisi yerine getirilmezse silah kontrolü alanında ABD ile hiçbir anlaşma olmayacak”.