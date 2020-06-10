Norilsk’te nehre akan yakıt Pyasino buzul gölüne sızdı

Aleksandr Uss, “Yakıt Pyasino’ya sızdı. Bu muhteşem bir göl, yaklaşık 70 kilometre uzunluğunda. Doğal olarak orada balık da var, iyi bir biyosfere sahip. Ama bu yükü nasıl kaldıracağını tahmin etmek zor” diye açıkladı.

Vali, yakıt sızıntısının daha fazla ilerlemesini engellemek için elinden geleni yaptıklarını söyledi.

Pyasino, Rusya’nın Sibirya bölgesinin kuzeyinde, Norilsk kentine 20 kilometre mesafede yer alan 735 kilometrekarelik bir buzul gölü. Gölden çıkan tek nehir olan Pyasina, Arktik Okyanusu’nun bir uzantısı olan Kara Denizi’ne dökülüyor.

Norilsk’te bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Soruşturma Komitesi depolama tankında bir delik olduğunu tespit etmişti. Toplamda 100 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor.