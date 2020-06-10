Salgın sırasında rahat bir nefes almak isteyen Ruslardan daçalara yoğun talep

Koronavirüs nedeniyle 2 aydan fazla bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında rahat bir nefes almak isteyen Rusya vatandaşları daça olarak isimlendirilen sayfiye evleri ve arazileri satın almak veya kiralamak için sıraya girdi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da mart ayından beri koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bugün kaldırılmasının ardından birçok kent sakini ‘daça’ adı verilen şehir dışındaki bahçeli yazlık evlerine gitti.

Reuters’ın aktardığına göre, kısıtlama sırasında böyle bir imkanları olmayanlardan daça satın almak veya kiralamak için emlakçılara çok sayıda talep yöneltildi.

Emlakçı Tatyana Şotova, “Moskova bölgesindeki iki aylık kısıtlama sırasında değeri 3 milyon rubleye (43 bin 914 dolar) kadar çıkabilen sayfiye evleri veya arazilere talepte keskin bir artış oldu. Alıcılar hemen işlem yapıp taşınmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Prostory emlak ajansına göre, Moskova’nın 100 kilometre kuzeyindeki arazilere talepler nisan ve mayısta üçte bir oranında, tamamlanmış evler için talep de yüzde 50 arttı.

7 kat fazla arandı

Ülkenin önde gelen emlak siteleri de yazlık ev kiralama veya satın alma aramalarında olağanüstü bir artış gözlemledi.

Sberbank’ın sahibi olduğu DomClick.ru’da mayıs ayında yaklaşık 500 bin kez daça görüntülemesi yapıldı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemne kıyasla 7 kat fazla.

Rusların hayatında önemli bir yer tutan daçaların geçmişi 17. yüzyıla dayanıyor. ‘Daça’ kelimesi Rusça ‘vermek’ anlamındaki ‘davat’ kelimesinden geliyor.

Şehir dışındaki doğal alanlardaki bu evler 17. yüzyıl başlarında Rus çarları tarafından en yakın muhafızlarına (Streltsiy) ödül olarak veriliyordu. Bu gelenek modern Rusya’nın kurucusu, Çar Birinci Petro tarafından uygulanmaya başlanmıştı. 18. yüzyılda Birinci Petro’nun hüküm sürdüğü sırada daçaların yaz aylarında sayfiye yeri olarak kullanımı popüler hale geldi.

Daçaların Massandra Sarayı gibi görkemli versiyonları olabilirken, ahşap köy evi görünümüne de sahip versiyonları da mevcut. Ruslar bu evleri şehrin gürültüsünden kaçmak, temiz hava almak için kullanırken bahçelerinde de sebze-meyve yetiştiriyor.