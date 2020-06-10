Bogdanov, Türk Büyükelçi Samsar ile Libya'daki krizi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul ederek kendisi ile Libya’daki krizi görüştüğünü bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ı kabul ederek kendisi ile Libya krizini ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Berlin Uluslararası Konferansı’nda alınan kararlara ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2510 numaralı kararına uygun olarak Libya'daki askeri-politik krizin çözülmesi görevlerine vurgu yapılarak, Ortadoğu ile ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, daha önce Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter ve onu destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akila Salih ile bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Libya'da silahların susmasını ve siyasi çözümün koşullarını öngören yeni ateşkes girişimini duyurmuştu.

Mısır liderinin açıklamasına göre yeni girişim, Libya'daki üç bölgenin Başkanlık Konseyi'nde eşit olarak temsil edilmesi, devlet kurumlarının birleştirilmesi ve anayasa beyannamesinin kabulü gibi maddeler içeriyor.

Girişim ayrıca ateşkesin 8 Haziran saat 06.00'dan itibaren başlatılmasını öngörüyor ve uluslararası çabalara saygı, yabancı paralı askerleri tahliye etme ve ülkedeki grupları silahsızlandırma çağrısı içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova'nın Kahire'nin Libya'da ateşkes girişimini desteklediğini söylemişti.