Peskov, Rusya’da koronavirüsle ilgili verilerin değiştirildiği iddiasını yalanladı

Rusya’da ölümlerin diğer ülkelere nazaran çok daha düşük olması nedeniyle, verilerde bir manipülasyon olabilip olmayacağı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Hayır, bu değerlendirmeye katılmıyorum. Rusya’da daha etkili bir sağlık sistemi ve daha fazla insanın hayatta kalabilmesi için imkan olduğu olasılığını hesaba katmıyorsunuz” dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir karar alırken desteklenme oranının nasıl olacağı konusunda endişe duymadığını ekledi.

Peskov, “Siyasette gerçek bir devlet lideriyseniz destek oranınızı düşünmemeniz gerekir. Tek düşündüğünüz destekse sorumlu kararlar alamazsınız” ifadesini kullandı.