Rusya’da bir günde görülen koronavirüs sebepli can kaybı ikinci defa 200 kişiyi geçti

Rusya’da bir gün içinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı pandeminin başından beri ikinci defa 200 kişiyi geçti. Son bir gündeki can kaybı 216 olarak açıklandı.

Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 404 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede belirlenen yeni koronavirüs vakalarının sayısı dokuz gündür 9 bini geçmiyor.

Bunun yanında, ülkede son bir gün içinde koronavirüs sebebiyle 216 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bu, Rusya’da pandeminin başından beri bir günde görülen ikinci en yüksek can kaybı.

Bir günde içinde yaşanan en yüksek can kaybı ise 29 Mayıs’ta 232 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya’da şimdiye dek görülen koronavirüs pozitif vakaların toplam sayısı ise 493 bin 657’ye yükseldi. Ülkede koronavirüs sebepli toplam can kaybı ise 6 bin 358 kişi.

Rusya’da mart ayından beri uygulanan sıkı sokağa çıkma tedbirleri bu aydan itibaren aşamalı olarak gevşetiliyor. Kuaför ve spor salonu gibi işletmelerin yeniden açılışına izin verilirken, dışarı çıkarken maske ve eldiven takılması zorunlu. Ayrıca halka hala pandeminin geride bırakılmadığı hatırlatmaları ve sosyal mesafenin korunması gerektiği uyarıları yapılıyor.