FSB, Kırım’da planlanan terör saldırısını önledi

FSB basın dairesinden yapılan açıklamada, Simferopol’deki pazarlardan birinde bombalı saldırı düzenleme hazırlığında bulunan beş aşırıcılık yanlısının gözaltında alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan tüm saldırganların Rusya vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin bombalı saldırı hazırlıklarının yanı sıra ‘internette terörizm ve aşırıcılık ideolojisinin propagandasını yaptıkları’ kaydedildi.

Gözaltına alınan kişilerin üzerindeki el yapımı bombalara, ateşli ve kesici silahlara el konulduğu bildirilen açıklamada, aşırıcılık yanlılarının Donbass’ta savaşan Ukraynalı radikallerle bağlantısı olduğu vurgulandı.

Açıklamaya göre şu anda gözaltına alınanlar hakkında 'terör saldırısı hazırlama' ve 'toplu terör çağrılarında bulunma' suçlamalarıyla dava açılma konusunda çalışılıyor, saldırganların suç ortakları aranıyor.