Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısı testi gönüllülerini karantinaya aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısı testleri için seçilen gönüllüleri asker ve sivil olmak üzere iki gruba ayırdı. Gönüllüler klinik testler öncesinde iki haftalık karantinaya gönderildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi için seçilen gönüllüler iki gruba ayrıldı. Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.

Klinik testler öncesinde gönüllülerin tamamı şu anda iki haftalık karantinada ve tıbbi muayeneden geçiyorlar.

Asker gönüllü grubu arasında 10’u sağlık çalışanı, 50 kişi yer alıyor. Her biri de 25 ilâ 50 yaş arasında sözleşmeli asker.

Sivil grupla ilgili ise bir bilgi verilmedi.

Klinik testler, Savunma Bakanlığı'na bağlı 48. Merkezi Bilimsel Araştırmalar Merkezi'nde yapılacak. Bu merkez, aynı zamanda Ebola hastalığına karşı geliştirilen aşıların güvenlik ve immünojenisite testlerinin yapıldığı kurumdu.