Rusya’da geliştirilen koronavirüs ilacı ‘Avifavir’in ilk partisi hastanelere gönderildi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, ‘Avifavir’ isimli koronavirüs ilacının ilk partisinin Rus hastanelerine sevkiyatını gerçekleştirdi. Öte yandan ülkedeki vaka sayısı gün içinde 84 bölgede 8 bin 779 artarak 502 bin 436’ya çıktı.

RDIF ve Himrar’dan yapılan ortak açıklamada, “Moskova, Leningrad, Novgorod, Kirov, Nijnıy Novgorod bölgeleri, Tataristan Cumhuriyeti ve Yekaterinburg’daki yetkili ilaç kuruluşları ve kliniklere ilaçların ilk sevkiyatı yapıldı. Rusya’daki hastanelere haziran ayı içinde 60 bin tertip Avifavir gönderilecek. Gerektiği halde üretim yılda 2 milyona çıkarılabilir” ifadeleri yer aldı.

Avifavir ilacı dünyada koronavirüse karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri ve klinik testlerinde etkinliğini kanıtladı. İlaç mayıs ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmişti.

Rusya’da 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası

Öte yandan Rusya’da son 24 saatte 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece vaka sayısı 502 bin 436’ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, yeni vakaların 3 bin 235’inde bir semptoma rastlanmadı.

Gün içinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 174 oldu. Şimdiye kadar 6 bin 532 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 8 bin 367 olarak kaydedildi. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 261 bin 150 oldu.