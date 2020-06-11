Rus Dışişleri: Ülkenin potansiyelini tehdit eden her türlü girişime karşı kapsamlı önlemler alacağız

Titov, Sputnik'e verdiği demeçte ABD'nin Polonya Büyükelçisi Georgette Mosbacher'in Almanya'da bulunan Amerikan nükleer silahlarının Polonya'ya taşınacabileceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Titov, Mosbacher'in bu açıklamayla ABD-Almanya ilişkileriyle ilgili bir mesaj verdiğini ve Almanya'da yabancı ülkelere ait nükleer cephaneliklerin ülke topraklarında depolanması konusunda süregelen iç siyasi tartışmalara bir tepki gösterdiğini belirtti.

Yabancı ülkelerin askeri-siyasi bloklar kapsamındaki aldıkları birtakım inisiyatifleri değerlendirmeden, partner ülkeler üzerinde baskı araçlarının kullanılmasının ve müttefik ülkelerin birbirleriyle karşı karşıya getirilmesinin yapıcı bir yol olmadığını vurgulayan Titov, "Polonya örneğinde görüldüğü gibi, üçüncü ülkelerin bu tür durumlara gönüllü ve gayretli bir şekilde katılması çelişkili. Ülkemizi tehdit eden askeri potansiyel ne olursa olsun, Polonya topraklarında ne konuşlandırılırsa konuşlandırılsın, yetkili Rus makamları kapsamlı bir yanıt verecek" ifadelerini kullandı.