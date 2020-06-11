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    Peskov: Rusya’daki koronavirüs ölümlerinin sayısında bir tuhaflık görmüyoruz

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    Rusya
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    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (263)
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısında bir tuhaflık görmediklerini, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tüm sorularına yanıt vermesini beklediklerini belirtti.

    Gazetecilere konuşan Peskov, DSÖ’nün Rusya’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısında bir ‘tuhaflık’ olduğu açıklaması ve koronavirüsten ölenlerin hesaplanması yönteminin değiştirilmesi teklifini değerlendirdi.

    Kremlin’in rakamlarda bir tuhaflık görüp görmediği sorusunu cevaplayan Peskov, “Hayır. Rospotrebnadzor’un DSÖ’dekilerle sürekli temas halinde olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle konuyu çözüme kavuşturacaklarından ve DSÖ’nün tüm sorularını yanıtlayacaklarından kuşkum yok” ifadelerini kullandı.

    Peskov, ölüm oranı ile ilgili ülke bazındaki verilerle ve Moskova’nın verileri arasındaki farkların neden kaynaklandığı sorusuna da “Burada bunu benim açıklayabilmem pek mümkün değil, ancak umuyorum ki epidemiyoloji uzmanlarımız konuyla ilgili açıklamaları yapacaktır” yanıtını verdi.

    Peskov, “Verilerdeki farklılıkların hesaba katılması bile tabloyu genel anlamda kesinlikle değiştirmeyecek. Nitekim, farklılıklar yüksel ihtimal hesaplama yöntemlerinden kaynaklanıyor olabilir” dedi.

    Ne olmuştu?

    DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, nüfusuna kıyasla Rusya’da koronavirüsten ölenlerinin sayısının düşük olmasının anlaşılmasının güç olduğunu belirtmişti. Ryan, “Doğrulanmış vakalara oranla ölü sayısının çok düşük olması tuhaf” demişti.

    Rusya’daki test sayısını olumlu değerlendiren Ryan, Moskova’nın ölümlerle ilgili verileri belirtirken hangi yöntemi kullandıklarını açıklaması gerektiğini ifade etmişti.

    Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da son 24 saatte 8779 yeni vaka tespit edildi, 174 kişi ölmüştü. Başkent Moskova’da 1436 yeni vaka, 53 ölüm ve 2236 vaka kaydedilmişti.

    Moskova Belediye Başkanı Sergey Soyanin, mayısta koronavirüsün 5260 vakada doğrudan veya dolaylı ölüm sebebi olduğunu belirtmişti. Bunların 2700’ünde ölüm sebebi doğrudan koronavirüstü.

    Diğer yandan koronavirüsle mücadele merkezi Moskova’da 3 bin 85 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

    Konu:
    Rusya’da Koronavirüs salgını (263)
    Etiketler:
    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rospotrebnadzor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), DSÖ, Koronavirüs, Rusya, Dmitriy Peskov
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