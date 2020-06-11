Zaharova: Romanya'nın Rusya'yı ulusal tehdit görme planı Karadeniz'deki ABD ve NATO varlığını pekiştirme amacı taşıyor

Romanya'nın Rusya'yı ulusal tehditler listesine ekleme planlarına tepki gösteren Zaharova, bu adımın ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki varlığını pekiştirme arzusuyla açıklanabileceğini belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Romanya'nın yeni ulusal savunma stratejisinin ABD ve NATO'nun Karadeniz'deki askeri varlığının pekiştirilmesi için kullanılacağı görülüyor. Böylece Bükreş yönetimi, bizzat belirttikleri gibi 'istikrar sağlayıcı' olmak yerine bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasına zemin hazırlıyor" dedi.

Romanya'nın ulusal savunma stratejisi taslağında Rusya-NATO ilişkilerindeki bozulmanın Romanya'nın, diğer AB ülkelerinin ve Karadeniz'deki NATO ülkelerinin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunun savunulduğuna dikkat çeken Zaharova, "Ülkemize suçlama yöneltilmemesi için bu bozulmaya kimin yol açtığının belirtilmesi de önemli. Küresel sorunların kaynakları arasında Rusya'nın gösterilmesi, Batılı ülkelerin politikasında yeni bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

Romanya, 2020-2024 ulusal savunma stratejisinin taslağında Rusya'yı ulusal tehditler arasında gösterdi.

Cumhurbaşkanı Klaus Yohannes, stratejinin onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını parlamentoya gönderdi. Tasarının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadından da onay alınması gerekli.