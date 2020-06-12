Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin ve Büyükelçi Samsar, BM'deki Rus-Türk işbirliğini konuştu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Birleşmiş Milletler'de (BM) iki ülke arasında yürütülen işbirliğini istişare etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Verşinin ve Samsar, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Görüşmenin odak noktasında eylülde başlayacak 75. BM Genel Kurulu bağlamında iki ülkenin BM'de yürüttüğü işbirliğine ilişkin konular yer aldı" ifadeleri yer aldı.