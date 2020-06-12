Rusya Soruşturma Komitesi, Norilsk Belediye Başkanı'nı 'ihmalkarlıkla' suçladı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Norilsk Belediye Başkanı Rinat Ahmetçin’e karşı, TETs-3 termik santralindeki dizel yakıtının dökülmesinden kaynaklanan acil durumda görevini yerine getirmediği için ihmal davası açıldığını söyledi.

Norilsk Belediye Başkanı'nın dökülen yakıt miktarından (21 bin 163 metreküp) haberdar olduğu halde acil durumun sonuçlarını ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almadığının tespit edildiği belirtilen Soruşturma Komitesi’nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, Norilsk şehrinin Sivil Savunma ve Acil Durumlar İdaresi faaliyetlerinin koordinasyonunu organize etmedi. Norilsk şehrinin Acil Durum Yönetimi İşleri Dairesi'nin faaliyetlerinin koordinasyonunu organize etmedi, yerel yönetim organlarının ve yetkililerinin işleyişini ve etkileşimini sağlamadı, çevrenin durumunu kontrolü ve gözlemlenmesini organize etmedi, başkanı bulunduğu belediyenin yetki alanındaki acil durumun gelişimi ve sonuçlarını öngörmedi."

Mayıs sonunda Rusya’nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk’te bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve kentte olağanüstü hal ilan edilmişti. Soruşturma Komitesi depolama tankında bir delik olduğunu tespit etmişti.

Toplamda 180 bin metrekarelik bir alanın dizel yakıtla kirlendiği tahmin ediliyor.