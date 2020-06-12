Rus Dışişleri: Çekya’nın Rus Kültür Merkezi’nin çalışanlarını sınır dışı etme yaklaşımına sabır göstermeyeceğiz

Sputnik’e konuşan Titov, Çekya’nın Rus Kültür Merkezi çalışanlarını sınır dışı etme yaklaşımı karşısında Moskova’nın sabırlı davranmayacağını ifade etti.

Rus diplomat, “Muhtemelen ‘dış’ faktörler de Prag yönetiminin düşünce şeklini etkiliyor olabilir. Örneğin Çek hükümetinin, Rus Kültür Merkezi'nin iki çalışanını, Çekler tarafından da kabul edildiği üzere herhangi bir iddia sunmaksızın sınır dışı etme kararı. Böyle bir yaklaşıma sabır göstermeyeceğiz” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Daha önce Çekya Başbakanı Andrej Babis, Çek hükümetinin ‘bir Rus diplomatın nisan ayında Çekya’ya zehirli risin maddesi soktuğu’ şeklindeki istihbarat üzerine iki Rus diplomatının ülkeden sınır dışı edilmesine karar verdiğini açıklamıştı.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) ise, Sputnik’e demecinde sınır dışı edilen diplomatların ajansın Prag’daki temsilciliğinin başkan vekili ve bir çalışan olduğunu bildirmişti.

Rossotrudniçestvo: Çek medyasında yer alan ‘risin’ iddiası net bir provokasyon

Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Mitrofanova, Çek medyasında geçen mayısta ortaya atılan ‘risin’ iddiasının net bir provokasyon olduğunu belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rus diplomatların sınır dışı edilmesinin Prag’ın iç gündemine uygun olmadığını, Moskova ile ilişkilerin Çekya’nın elit tabakasının bir kısmı tarafından kasten bozulmaya çalışıldığını ifade etmişti.