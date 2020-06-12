Rusya’da 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son bir gün içinde 8 bin 779 yeni koronavirüs vakası görüldü. Böylelikle ülkede şimdiye dek koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerin toplam sayısı 511 bin 423’e yükseldi.

Rusya’nın yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele için kurulan merkezinden yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içinde 8 bin 779 kişinin virüse yakalandığının belirlendiği kaydedildi.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenler ise 183 kişi olarak açıklandı. Rusya’da şimdiye dek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin toplam sayısı 6 bin 715.

Rusya’da pandeminin başından belirlenen koronavirüs pozitif vakalarının sayısı dün 500 bini geçmişti. Ülkede dün 8 bin 779, önceki günse 8 bin 404 yeni koronavirüs vakası görülmüştü.

Rusya’da bir gün giçinde görülen pozitif vakaların sayısı on birinci gündür 9 bini geçmiyor.

Virüsün yayılım oranı azalmış olsa da Rusya’da pandeminin merkezi hala başkent Moskova. Ülkede son bir günde koronavirüs sebepli ölümlerin 49’u Moskova’da yaşandı. Başkentte bir gün içinde tedavisi tamamlanıp koronavirüsü tamamen atlattığı belirlenen kişilerin sayısı ise 2 bin 255 olarak verildi.

Moskova’da virüsün yayılım oranının 0.76 olduğu da açıklanan veriler arasında.

Başkentte bu hafta sosyal izolasyon ve sokağa çıkma tedbirleri bir ölçüde gevşetildi. Koronavirüs nedeniyle marttan beri kapalı olan işletmeler de aşamalı olarak açılıyor.

Ancak Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya’da ulusal bayram olarak kutlanan 12 Haziran’da geniş çaplı etkinlikler düzenlenmeyeceğini söyledi. Ayrıca Moskova sakinlerine, 12 Haziran Rusya Günü kapsamında düzenlenecek küçük çaplı konserler evlerinde televizyonlardan izleme çağrısını yaptı.