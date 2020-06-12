Salgının gölgesinde Rusya Günü kutlamaları: Sosyal mesafe kuralına uygun konser ve çevrimiçi etkinlikler düzenlenecek

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği’nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran ‘Rusya Günü’ ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Başkent Moskova’da bayram dolayısıyla bir konser, bölgelerde ise internet üzerinden buluşmalar ve etkinlikler düzenlenecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Günü çerçevesinde gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikte bizzat yer alacak. Putin kutlamalar kapsamında Emek Kahramanları ödül töreninin yanı sıra Poklonnaya Tepesi’ndeki bayrak çekme törenine katılacak.

Akşam saatlerinde Kızıl Meydan’da bayram dolayısıyla bir konser düzenlenecek. Konserde izleyici olarak koronavirüs salgını sırasında gönüllü olarak çalışan kişiler yer alacak. Gönüllülerin tamamı koronavirüs testi yaptırdı, sanatçılar da konser hazırlıkları sırasında testten geçecek. Performans sırasında ise sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, herkesin arasında 1.5 metre mesafe bırakılacak.

Siyasi parti ve toplumsal hareketler de salgın dolayısıyla gerekli sağlık koşullarına uyarak bayramı kutlayacak.

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovskiy, “Rusya Günü’nü kesinlikle kutlayacak ve bunun için bir buluşma gerçekleştireceğiz. Salgın nedeniyle gerekli güvenlik koşullarına uyacağız, bu nedenle sadece vekiller bir araya gelecek. Herkes arasında güvenli bir mesafe bırakılacak, maske ve eldiven kullanılacak. Ben de bir konuşma yapacağım, basını davet edecek ve sosyal medyada canlı yayın yapacağız” ifadelerini kullandı.

12 Haziran Rusya'da ve tüm dünyada #RusyaGünü olarak kutlanıyor.



2020 Türk-Rus İlişkilerinin 100. Yılı kapsamında Türkiye'ye en çok turist gönderen Rusya'nın Türkiye ile kültürel ve turizm etkileşimine dair etkinlikler bekliyoruz.@MehmetNuriErsoy @OzgulOzkanYAVUZ pic.twitter.com/edsb2jAqV1 — Rusya Araştırmaları Enstitüsü (@rusencenter) June 11, 2020

​Birleşik Rusya Partisi’nden bayraklı etkinlikler

Birleşik Rusya Partisi ise ülkenin dört bir yanında bayram nedeniyle etkinlikler gerçekleştirecek. Aktivistler salgın durumunun imkân verdiği yerlerde vatandaşlara bayrağın renklerini taşıyan kurdeleler verecek. Parti tarafından her evde Rusya Bayrağı ve #ОкнаРоссии (OknaRossii-Rusya’nın pencereleri) etkinliği düzenlenecek. Katılımcılar evlerinin cephe ve pencerelerine bayrakların yanı sıra günün temasına uygun resimler asacak.

40 bölgede Rusya Bayrağı çekilecek

Rusya Halk Cephesi tarafından da bir dizi etkinlik düzenlenecek. Günün sembolü olarak çörek pişirilmesi için geniş çapta etkinlikler yapılacak. Sayano-Şuşenskaya Hidroelektrik Santrali’nde ülkenin adının yer alacağı dünyanın en büyük grafitisi yapılacak. Barselona, Londra ve Texas’ta da Rusya onuruna grafitiler yapılacak. Rusya’nın 40 bölgesinde sembolik olarak Rusya bayrağı kaldırılacak.

Diğer yandan isteyen herkes Rusya Halk Cephesi tarafından internette düzenlenecek müzik etkinlikliğine katılabilecek. Katılımcılar “От чего так в России березы шумят?” (Rusya’da huş ağaçları neden böyle hışırdar?) şarkısını söyledikleri videoları sosyal medyada yayınlayacak.

Öğrenciler ise Rusya Gençlik Birliği’nin organize ettiği ‘Vatanını Anlat’ isimli etkinliğe katılabilecek. Katılımcılar ülkenin en sevdikleri yerlerinin fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaşacak.

🇷🇺Rusya Milli Günü vesilesiyle Georgy Sviridov’un müziği ve Rasul Gamzatov’un lirik şiirleri eşliğinde Rusya’nın güzelliklerini tanıtan bir video parçasını dikkatinize sunarız ⬇️⬇️⬇️https://t.co/XQwrsSm7ns#ДеньРоссии #RussiaDay #ДеньРоссии2020 #RussiaDay2020 — Rus İst Konsolosluğu (@rusya_istanbul) June 11, 2020​

1990’da Egemenlik Deklarasyonu kabul edildi

Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) parlamentosu 12 Haziran 1990’da Egemenlik Deklarasyonu’nu kabul etti. Bu deklarasyonla Rusya kanunları ve Anayasası’nın Sovyetler Birliği’ninki önünde öncelikli nitelik taşıdığı, tüm yurttaşlar, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin için eşit haklara sahip olduğu belirtildi. Yeni anayasa için temel oluşturduğu kaydedilen belgenin lehine 907 vekil, aleyhine ise 13 vekil kullandı, 9 vekil de çekimser kaldı. Sovyetler Birliği Yüksek Sovyeti’nin ana organı Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanı Boris Yeltsin, Deklarasyon’u imzaladı.

1992’den beri resmi bayram

Rusya Yüksek Sovyeti 11 Haziran 1992’de 12 Haziran’ı resmi bayram olarak belirleyen bir kararname yayınladı. Rusya İş Kanunu’nda 25 Eylül 1992’de konuyla ilgili düzenleme yapıldı. Geçmişte ‘Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü’ olarak ilan edilen bu bayramın ismi 2002 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ‘Rusya Günü’ olarak değiştirildi. Ülkede bu bayram ‘Bağımsızlık Günü’ olarak da anılıyor, ancak bu isim resmi belgelerde geçmiyor.