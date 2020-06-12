Putin: Anayasal değişiklikleri, halkın mutlak çoğunluğunun destekleyeceğinden eminim

Rusya lideri Putin, ulusal bayram olan Rusya Günü kapsamında yaptığı bir konuşmada anayasada yapılması planlanan reformlara değindi.

Halka mesajında Putin, “Hepimiz aynı tarihi koda, ahlaki değerlere sahibiz. Emekçilere, vatan savunucularına, kadim tarihimiz, geleneklerimiz ve kültürümüze, atalarımızın hatırasına, ebeveynlerimiz ile ailemize karşı koşulsuz bir saygımız vardır. Topraklarımıza sevgimiz koşulsuzdur” dedi.

“Bu temeller, halkımızın yazgısını, karakterini ve hem bugünkü hem de gelecekteki gelişimini belirlemekte. Bu yüzden bu temel prensipleri Rusya anayasasına yansıtmak için çeşitli kereler teklifler sunulması doğaldır” diye devam eden Rusya lideri, “Eminim ki vatandaşlarımızın mutlak çoğunluğu da bu görüşü paylaşıyor ve destekliyor” ifadelerini kullandı.

Путин убежден, что большинство россиян считает необходимым закрепить в конституции поправки. pic.twitter.com/BE9zdnnVeQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020

​Rusya’da 1993’ten beri yapılması beklenen ilk anayasal değişikliklerin 22 Nisan’da halk oylanmasına sunulması planlanıyordu. Ancak pandemi nedeniyle ertelenen bu tarih daha sonra 1 Temmuz olarak belirlendi.

Rusya’daki mevcut anayasa bir kişinin iki dönem üst üste devlet başkanlığı yapmasının ardından üçüncü bir dönem için aday olmasına izin vermiyor.

Yeni anayasa değişiklikleriyse şimdiye dek aralıkla dört dönem devlet başkanlığı yapan Rusya lideri Putin’in devlet başkanlığı yaptığı dönemleri ‘sıfırlayacak.’ Yani Putin devlet başkanlığı için yeniden aday olabilecek.

Anayasal değişiklikler ayrıca parlamentonun yetkilerinin genişletilmesini içeriyor. Ancak Rusya’daki başkanlık sistemi korunacak. Devlet Başkanı, aday olarak teklif ettiği başbakanın üst üste üç kere desteklenmemesi halinde parlamentoyu feshedebilecek.