Putin, Rusya Günü'nde bayrak çekme törenine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federal Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parlamentosunun 1990 yılında Sovyetler Birliği’nden egemenliğini ilan ettiği 12 Haziran ‘Rusya Günü’ çerçevesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Poklonnaya Tepesi’ndeki bayrak çekme törenine katıldı.

Başkent Moskova’daki Poklonnaya Tepesi’nde Rusya Günü çerçevesinde bu yıl ilk kez bayrak çekme töreni gerçekleştirildi. Zafer Parkı’nda düzenlenen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yer aldı ve maske ile eldiven kullanmadı.

«Поднимается государственный флаг Российской Федерации»: Владимир Путин приехал на церемонию поднятия флага в честь Дня России pic.twitter.com/SJOxfys2DT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 12, 2020

​Putin etkinlikteki misafirlerle selamlaşıp sarıldı, ancak davetliler arasındaki tek doktor olan Leonid Roşal’la dirsek selamında bulundu. Roşal da davete maskeyle katıldı.

«Так мы уже победили». Путин в День России pic.twitter.com/5XOuiZminw — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020

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Putin daha sonra yine Poklonnaya Gora’da Emek Kahramanları’na altın madalyalarını takdim etti. Etkinlik daha önceki yıllarda Kremlin’de gerçekleştiriliyordu.

Без социальной дистанции. Путин поднял бокал шампанского в компании героев труда. pic.twitter.com/mYmVwIVGkI — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 12, 2020

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Bu etkinlik Putin’in mart sonundan beri bizzat katıldığı ilk büyük etkinlik. Rus lider en son 9 Mayıs Zafer Günü’nde Meçhul Asker Anıtı’na çelenk bırakırken kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Emek Kahramanları unvanı Mart 2013’de verilmeye başlandı. Daha önceki yıllarda madalya töreni nisan sonu-mayıs başında düzenleniyordu, ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Peskov tüm katılımcıların koronavirüs testi yaptıracağını ifade etmişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada törene katılan herkesin koronavirüs testi yaptıracağını ifade etmişti.

Peskov, bu yıl Rusya Günü dolayısıyla yapılan geleneksel resepsiyonun olmayacağını da belirtmişti. Kremlin Sözcüsü ayrıca Putin’in bugün Kızıl Meydan’da bayram nedeniyle yapılacak konsere katılmayacağını da kaydetmişti.