Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 520 bini geçti

Rusya’da bir gün içinde 8 bin 706 yeni koronavirüs vakası görüldü. Ülkede şimdiye dek koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerin sayısı 520 bini geçti.

Rusya’nın Koronavirüs Pandemisiyle Müdacele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son bir gün içinde 8 bin 706 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylelikle kayıtlara geçen koronavirüs vakalarının toplam sayısı 520 bin 129’a yükseldi.

Bu arada son bir gün içinde koronavirüs pozitif olduğu belirlenen kişilerden 2 bin 970’inin, yani yüzde 34.1’inin dışarıdan saptanabilecek bir semptom göstermediği kaydedildi.

Yetkililer son bir günde 114 kişinin koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı 6 bin 829 kişiye çıktı.