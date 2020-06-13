Rusya’nın Samara bölgesinde uçak düştü: İki pilot öldü

Rusya'nın Samara bölgesinde Yak-52 tipi hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Samara bölgesinde Yak-52 tipi hafif motorlu bir uçağın düşmesi sonucu eğitmen pilot ve öğrenci pilotun hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Kuibişev Ulaştırma Savcılığı basın servisine göre, öğrenci pilot tarafından kullanılan Yak-52 tipi hafif motorlu uçak, Kinelskiy bölgesindeki Oktyabrskiy köyünün bir kilometre güneyinde alçak irtifadan düştü.

Düşüş nedeni henüz belirlenmeyen kazada, 52 yaşındaki eğitmen pilot ile 18 yaşındaki öğrenci pilot yaşamını yitirdi.

Acil Durumlar Bakanlığı, ciddi mekanik hasar alan uçakta yangın çıkmadığını kaydetti.

Hava Klübü DOSAAF’a ait olduğu belirtilen uçağın, planlı eğitim uçuşu gerşekleştirdiği ifade edildi.