Rus Dışişleri: Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye gidecekler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun Türk mevkidaşları ile bölgesel sorunları görüşmek üzere yarın İstanbul’a gideceklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmelere katılmak üzere yarın İstanbul’u ziyaret edecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma doğrultusunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 Haziran 2020 tarihinde başkanlığını üstlendikleri kurumlar arası Rus heyetle birlikte karşılıklı ilgi duyulan bölgesel sorunlar ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye’yi ziyaret edecek” ifadelerine yer verildi.