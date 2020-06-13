Moskova’dan sonra St. Petersburg da karantina tedbirlerini hafifletiyor

Başkent Moskova’nın ardından Rusya’nın St. Petersburg kentinde de pandemi nedeniyle alınan karantina tedbirleri gevşetiliyor. Kentteki kütüphane, kuaför ve geleneksel saunalar ay ortasında açılabilecek.

St. Petersburg Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs pandemisi nedeniyle kentte marttan beri kapalı olan kütüphane, kuaför, geleneksel saunalar (banya), mobilyacılar ve fotoğrafçıların dükkanlarını açmalarına 15 Haziran’dan itibaren izin verilecek.

Ayrıca, 15 Haziran’dan itibaren profesyonel spor kulüplerinin antrenmanlarına başlamasına da izin verilecek.

St. Petersburg Rusya’da en fazla koronavirüs vakası saptanan kentlerden biri. Şimdiye dek 20 bin vakanın görüldüğü kentte son bir günde ise 262 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtiliyor.