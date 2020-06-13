Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Koronavirüsle mücadelede en zor dönem geride kaldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en zor dönemin mayıs ayı olduğunu söyledi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Kovid-19’un nisan sonu ile mayıs başlarında zirve yaptığını belirterek, doktorların bugün hayatları için mücadele ettikleri hastaların çoğunun mayıs ayında enfekte olduklarını ifade etti.

Sobyanin, doktorların hastalarına en yeni ve etkili ilaçları verdiklerini, ancak Kovid-19’un çok sinsi bir virüs olduğuna vurgu yaparak “Bu çok tehlikeli bir hastalıktır, en kötüsü de insanların yıllardır çektiği bir dizi kronik hastalığı da tetikliyor. Bazen bu türden bir çok hastalık aynı anda bulunabiliyor” dedi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da, Kovid-19’un 11 Mayıs'ta zirve yaptığını ve bu dönemin geride kaldığını belirtmişti.

Moskova'da şu ana kadar 204 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi, yaklaşık 120 bin hasta iyileşti. Rusya genelinde ise kayıtlı vaka sayısı 520 bini aşarken, 275 bin kişi iyileşti, 6.bin 829 kişi öldü.