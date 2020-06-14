Ukrayna lideri Zelenskiy’in Kırım konusunu yeniden gündeme getirme isteğine Rusya’dan yanıt

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in Kırım ile ilgili görüşmelere yeniden başlama önerisini değerlendiren Rus vekil Ruslan Balbek, Ukrayna liderinin bu yöndeki söylemlerini ‘ayna ile monoloğa’ benzetti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Sputnik’e demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kırım ile ilgili görüşmelere yeniden başlama önerisini ‘ayna ile monoloğa’ benzetti ve bu öneriye yanıt gelmeyeceğini belirtti.

Zelenskiy’in Kırım’ı konuşmaya hazır olmasının Rusya açısından geçersiz olduğunu söyleyen Balbek, “Bunu gitsin Avrupalı ortaklarıyla konuşsun. Elbette ki Ukrayna Devlet Başkanı Kırım'ı ‘geri getiren’ biri olduğunu göstermek istiyor, ama gerçekte bu, ‘ülkenin iyiliği için nasıl çalışıyorum’ tarzında sıradan bir özseverlik. Oysa iyilikler konusunda pek te başarılı değil. Bu nedenle yarımadamız konusunu gündeme getirmek, ayna ile monolog gibidir, yanıt ve anlayış olmayacak” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy daha önce, son yıllarda geri plana çekilen Kırım konusunu yeniden gündeme getirmek istediğini açıklamıştı.

Kırım ve Sivastopol 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.77 ‘Evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı.