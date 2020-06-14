Zaharova anlattı: Rus tarafı çetin görüşmelerde nasıl bir tutum içinde?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Instagram’da yazar Sergey Minayev’le yaptıkları canlı yayında, Rus tarafının yabancı mevkidaşlarla plan çetin ve hassas görüşmelere nasıl hazırlandığını anlattı.

Zaharova, görüşmelere hazırlanırken tarafların konuşmak istedikleri konuları birbirleriyle paylaştığını belirti. Zaharova’nın anlattığına göre görüşmenin başında heyetler kendi savlarını ortaya koyuyor, daha sonra da öne çıkan konular konuşulmaya başlanıyor.

Zaharova, "Bazen kalbinin duracakmış gibi olduğu çetin görüşmeler oluyor, sanki içinde bir duygu patlaması olacakmış gibi anlar… Ancak bu duygular genel ruh halini yansıtan duygular değil de argümanların, söylemlerin yoğunluğundan kaynaklı duygular" dedi.

“Rus heyet başkanlarının hiç müzakere masasından kalkıp kapıyı çarpıp ayrıldıkları oldu mu?” sorusunu yanıtlayan Zaharova, görev süresi boyunca böyle bir durumla karşılaşmadığını ifade etti. Zaharova, “Bir keresinde Vitaliy Çurkin’in BM salonunu terk ettiği ve kapıyı çarptığı haberi çıkmıştı. Ancak işin aslı öyle değildi: Çurkin telefonla bir arama yapmak için çıkmıştı, sonra geri dönmüştü” dedi.