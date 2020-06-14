Putin'den ABD'deki protestolarla ilgili ilk değerlendirme: Derin iç krizlerin tezahürü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, siyah George Floyd’un geçen ay polis tarafından öldürülmesinden sonra ABD’de başlayan gösterileri ilk kez değerlendirdi. Putin, ABD’de olanların ülke içindeki bazı derin krizlerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

'Devlet başkanı bir karar aldığında yerel makamlar 'Sen bir uzaklaş' diyor'

Rossiya 1 televizyonundaki bir programda konuşan Putin, "ABD ya da başka ülkelerde olanlar konusunda çok dikkatli yorum yapmaya ya da hiç yapmamaya çalışıyorum. Orada olanlar bazı derin iç krizlerin bir tezahürü. Bunu aslında uzun zamandır gözlemliyoruz. Donald Trump’ın iktidara gelmesinden beri, zafer elde etmesi, hem de kesinlikle gözle görülür demokratik bir yolla bir zafer elde etmesinden beri... Kaybeden taraf ise meşruluğunu şüphe altında bırakmak için her türlü masalı uydurdu" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca bazı eyalet yöneticilerinin Trump’ın talimatlarına verdikleri tepkiler karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Putin, “Demokrasi nedir? Halkın gücüdür, burası doğru. Ancak halk en üst makamları seçiyorsa, halkın güvenini almış bu üst makamların, yürütme organlarının çalışmalarını ülkenin büyük çoğunluğunun çıkarlarını garanti altına alacak şekilde inşa etme yetkisi bulunur. ABD’de ise ne mi oluyor? Devlet başkanı ‘Böyle böyle yapmamız gerek’ diyor, valiler de ‘Sen bir uzaklaş, git’ diyor” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının ABD'deki diğer sorunları açığa çıkardığını belirten Putin, ABD’nin siyasi sistemindeki en büyük sorunun da siyasi partilerin kendi çıkarlarını halkın çıkarının üstünde bir yere konumlandırması olduğunu ifade etti.

'ABD’den farklı olarak Rusya koronavirüs krizinden kendinden emin bir şekilde kurtulacak'

Putin, ABD’de siyasi partilerin çıkarları halkın çıkarından üstün tutulduğu için salgınla ilgili durumdan kurtulmanın zor olduğu değerlendirmesini yaptı.

Putin, “Biz belli başlı zorluklar, sorunlar, kayıplar olduğunda oldukça uyum içinde çalışıyoruz. Yani çalışıyoruz ve koronavirüsle ilgili durumdan kendimizden emin bir şekilde, en az kayıpla kurtulacağız. Tanrıdan ileride böyle olmasını dilerim. Ancak ABD’de böyle olmayacak” dedi.

ABD’deki bu durumun yönetim sisteminden kaynaklı olduğunu belirten Putin, Rusya’da yönetimin tüm kanatları, bakanlar kurulu ve bölge liderlerinin ‘tek bir ekip’ gibi çalıştığını söyledi.

Putin, Rusya’da hükümette veya bölgelerde hükümet veya devlet başkanının dediğini yapmak istemeyenlerin olmadığını düşündüğünü ifade etti.