Rusya’nın İskender füze sistemi birliklerinden Kaliningrad bölgesinde tatbikat

NATO’nun Baltık Denizi’ndeki BALTOPS-2020 tatbikatı devam ederken Rusya’nın Baltık Filosu’nun İskender füze sistemi birlikleri de Kaliningrad bölgesinde belirlenen hedeflere füze atışı yaptıkları bir tatbikat gerçekleştirdi.

Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Baltık Filosu’nun planlı muharebe eğitimi çerçevesinde Kaliningrad bölgesinde İskender taktik füze sistemleri ile belirlenen hedeflere füze fırlatma tatbikatı gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada eğitimlerin NATO’nun Baltık Denizi’nde BALTOPS-2020 tatbikatının devam ettiği bir ortamda gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, tatbikat sırasında sahte bir düşmana ait füze fırlatma rampaları, hava üsleri ve komuta merkezlerine füze atışları yapıldı. Askerler radyasyon ve kimyasal salınımının bulunduğu koşullarda yapılacakların yanı sıra, düşman sabotaj ve keşif birliklerinin saldırılarının püskürtülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Tatbikatta 200’den fazla asker, yaklaşık 20 askeri teçhizat yer aldı.

NATO’nun tatbikatında 17 üyenin yanı sıra 2 partner ülke, yaklaşık 30 savaş gemisi, 30 uçak ve helikopter, 3 bin asker yer alıyor.