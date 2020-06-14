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    Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rusya Silahlı Kuvvetleri Katedrali'nin kutsanması töreninde

    Rusya ordusunun ana kilisesi törenle kutsandı

    © REUTERS / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY
    Rusya
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    Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ana tapınağı olarak Moskova bölgesinde yapımı tamamlanan İsa’nın Dirilişi kilisesi bugün törenle kutsandı.

    İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı zaferin 75. yıldönümü onuruna, Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ana tapınağı olarak Moskova bölgesinde inşa edilen İsa’nın Dirilişi Kilisesi bugün törenle kutsandı.

    Rusya Silahlı Kuvvetleri mensupları, İsa'nın Dirilişi Katedrali önünde geçit töreni düzenledi.
    © REUTERS / Patriarchal Press Service
    Rusya Silahlı Kuvvetleri mensupları, İsa'nın Dirilişi Katedrali önünde geçit töreni düzenledi.

    Kutsama törenini ve ardından düzenlenen ilk ayini, bizzat Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

    Törende Rus Ortodoks Kilisesi’nin temsilcileri, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yardımcıları ve İkinci Dünya Savaşı gazileri hazır bulundu.

    Patrik Kirill: Kilisenin yapımı ordunu inanca dönüşünün sembolü

    Törenin ardından konuşan Patrik Kirill, Rusya Silahlı Kuvvetleri ana kilisesinin yapımının, 'ordu ve donanmanın inanca dönüşünün sembolü' olduğunu söyledi.

    Kirill, kilisenin yapımına katkıda bulunan tüm inşaat ekibine, mimarlara, ressamlara, ‘bu kilisenin yapımına ilham veren ve girişimcisi olan Savunma Bakanı Şoygu’ya ve talimatı veren Başkomutan Vladimir Putin’e teşekkür etti.

    Şoygu: Kilisenin kutsanması ülkemiz için önemli bir olay

    İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı zaferin 75. Yıldönümü onuruna inşa edilen kilisenin kutsanmasının Rusya Silahlı Kuvvetleri ve ülke için önemli bir olay olduğunu belirten Şoygu, “Buraya gelecek olan herkesin geçmiş kahramanlıkları hatırlayacağından ve gelecekteki kahramanlıklara hazırlanacağından kesinlikle eminim” dedi.

    Kilisenin ve bulunduğu kompleksin yapımında yer alan ve sürece destek olan on binlerce kişiye teşekkür eden Şoygu, şöyle konuştu:

    “Burada canla başla çalışan inşaat ekibine, mimarlara, ressamlara, heykeltıraşlara teşekkür etmek isterim. Birçoğu hiçbir karşılık beklemeden çalıştı. Emeklerinin sonucu gözlerinizin önünde. Kendilerine teşekkür ederim."

    Kilisenin dini başkanlığını Patrik Kirill üstlendi

    Şoygu, Patrik Kirill’e de sağlamış olduğu koordinasyondan ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

    Kirill, ayrıca Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ana kilisesinin dini başkanlığını üstlenmeye karar verdiğini duyurdu.

     

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