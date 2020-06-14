Kremlin Sözcüsü: Putin, 2. Dünya Savaşı hakkında makale yazdı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in 2. Dünya Savaşı hakkında makale yazdığını, yazının ne zaman yayınlanacağı konusunda ise kendisi karar vereceğini belirtti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2. Dünya Savaşı hakkında makale yazdığını, yazının ne zaman yayınlanacağı konusunda ise kendisi karar vereceğini ifade etti.

Peskov, “O (makale) hazır. Yayınlama tarihi ile ilgili kararı Başkan kendisi verecek” diye konuştu.

Rus lider daha önce basın mensuplarına 2. Dünya Savaşı hakkında makale yazma niyetinde olduğunu açıklamıştı.

Bu yıl 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusuna karşı kazandığı zaferin 75. yıldönümü kutlanıyor.

Bu vesile ile Kızıl Meydan’da 9 Mayıs’ta yapılması gereken askeri geçit töreni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 24 Haziran’da gerçekleşecek.