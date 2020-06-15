Moskova’da Zafer Günü geçidinin ilk provası yapıldı

Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü dolayısıyla bu yıl 24 Haziran’da yapılacak olan askeri geçit töreninin ilk provası Rusya’nın başkenti Moskova’da bu akşam yapıldı.

Her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan ancak bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 24 Haziran’a ertelenen Zafer Günü geçidinin ilk provası Moskova’nın merkezinde gerçekleşti.

Prova çalışmaları kapsamında geçide katılacak olan askeri araçların mürettebatları, hareket edilecek olan rotayı yürüyerek geçti.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın aktardığına göre askeri araçların makinist ve mürettebat komutanları, geçitte oluşacak konvoyun geçeceği rotayı yürüyerek inceledi. Başkentin merkezinde prova nedeniyle birkaç cadde trafiğe kapatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla bu yıl pandemi nedeniyle 24 Haziran’da Moskova’da ve Rusya’nın diğer kentlerinde yapılması planlanan askeri geçit törenleri sabah 10.00’da başlayacak, akşam saati 22.00’de ise havai fişek göster