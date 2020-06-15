ABD, Mariana Çukuru’nun dibine dalan Rus sualtı aracı Vityaz’ı izlemeye çalışmış

Zvezda televizyonuna konuk olan Rubin Tasarım Bürosu ve İleri Araştırmalar Fonu yetkilileri, ABD ordusunun Rus yapımı insansız otonom sualtı aracı Vityaz’ın geçen mayısta Mariana Çukuru'na yaptığı dalışı izlemeye çalıştığını anlattı.

Rubin Tasarım Bürosu baş tasarımcısı Roman Sokolov, dalışın bir Amerikan kruvazörü ve keşif uçakları tarafından izlendiğini aktardı.

Vityaz-D projesinin yöneticisi Sergey Lopsar ise ABD’ye ait Poseidon keşif uçaklarının, sualtı aracının indirildiği Fotiy Krylov römorkörüne günde 2 kez yakın mesafede uçtuklarını belirtti.

'Geç kaldıkları için çekim yapamadılar'

Haberde ayrıca Amerikan kruvazörü ile keşif uçaklarının çekim yapamadıkları, Vityaz aracının onlar gelmeden çok önce dalış yaptığı kaydedildi.

Rusya’ya ait insansız otonom sualtı aracı Vityaz, 8 Mayıs 2020’de Mariana Çukuru’nun derinliklerine dalarak dibe ulaşmış, aracın sensörlerinin ölçtüğü derinlik 10.028 metre olarak kayıtlara geçmişti. Vityaz, daha önce bu bölgede çalışan Japon yapımı Kaiko aracının ve ABD’nin Nereus aracının aksine, yapay zeka unsurlarını kullanarak işlevlerini tamamen otonom bir şekilde sürdürüyor.