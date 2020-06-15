Rusya, Çekyalı iki diplomatı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

Rusya Dışişleri, Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nin iki çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan ettiklerini, iki gün içinde ülkeyi terk etmelerini beklediklerini açıkladı. Rusya’nın kararı, Çekya’nın Rus diplomatları sınır dışı etmesini izledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Mütekabiliyet prensibi ve 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi doğrultusunda, Moskova’daki Çekya Büyükelçiliği’nin iki çalışanı ‘persona non grata’ (istenmeyen kişi) ilan edilmiştir” denildi.

İsimleri verilmeyen Çekyalı diplomatlar ile ailelerinden, en geç 17 Haziran’da Rusya’yı terk etmelerinin istendiği kaydedildi.

Söz konusu açıklama, Çekya’nın Moskova Büyükelçisi Vitezslav Pivonka’nın Rusya Dışişleri’ne çağrılmasını izledi.

Büyükelçi Pivonka, Rusya’yı terk etmeleri istenen Çekyalı diplomatların isimlerinin kendisine iletildiğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Çekya, bundan tam on gün önce iki Rus diplomatı ‘istenmeyen kişi ilan etmişti. Çekya Başbakanı Andrej Babis söz konusu kararlarını, ‘bir Rus diplomatın nisan ayında ülkeye zehirli risin maddesi soktuğuna’ dair aldıkları istihbarat üstüne verdiklerini söylemişti.

Bu iddialar Çekya’da yayınlanan Pespekt isimli haftalık dergide yayınlanan bir habere dayanıyor. Dergide, diplomatik pasaport taşıyan bir Rusya vatandaşının nisan ayında ülkeye zehirli risin maddesi soktuğu iddiasını içeren bir haber yayınlanmıştı. Moskova söz konusu haberi reddetmişti.

Çek Dışişleri Bakanı Tomas Petricek haberde bahsedilen Rus diplomatın Çekya’ya giriş yaptığını doğrulamış, ancak diplomatın ülkeye zehirli madde getirdiği iddiasını doğrulamamıştı.